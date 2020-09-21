Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşıda insan üzerinde denemeler önümüzdeki aylarda başlayacaktır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşıda insan üzerinde denemeler önümüzdeki aylarda başlayacaktır"

"Kendi aşımızı üretme konusunda hızla ilerliyoruz. Halen süren 8 aşı geliştirme çalışmasının 2'sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı"

"Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir"

"İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın seyahatlerinde kısıtlama yapılabilecektir"