Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine dışa bağımlı şekilde değil, formülünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarıyla kendimize ait hale getirmekte kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine dışa bağımlı şekilde değil, formülünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarıyla kendimize ait hale getirmekte kararlıyız."
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