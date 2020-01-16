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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ilaç üretimi ve yerli plazmadan kan ürünleri üretimi, 2020'de de...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ilaç üretimi ve yerli plazmadan kan ürünleri üretimi, 2020'de de gündemimizin ilk sıralarında olacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ilaç üretimi ve yerli plazmadan kan ürünleri üretimi, 2020'de de gündemimizin ilk sıralarında olacak."
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