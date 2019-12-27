Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde yapılacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde yapılacağını belirtti.
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