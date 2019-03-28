Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli Otomobil) Şöyle Biraz Gevşeme Var, İnşallah Şu Seçimlerin Ardından...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli otomobil) Şöyle biraz gevşeme var, inşallah şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. Türkiye'nin bu sektördeki 5 önemli firması imzaları attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli otomobil) Şöyle biraz gevşeme var, inşallah şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. Türkiye'nin bu sektördeki 5 önemli firması imzaları attı. İmzayı attınız, başlayın bakalım. ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız."

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