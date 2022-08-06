Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçti

06.08.2022 18:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçti

KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen, 'Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı. Törenin ardından Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti. Bilişim Vadisi'nde aracı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu: (2) Kocaeli gündem haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu: (2) Kocaeli gündem haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu: (2)
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçti - Son Dakika
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