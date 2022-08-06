Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi 'nde düzenlenen, 'Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli 'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı. Törenin ardından Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti. Bilişim Vadisi'nde aracı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TOGG CEO ' su Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, yerli oto, Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.