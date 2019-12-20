Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli otomobilin ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze 'de düşünüyoruz."

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Son dakika: Erdoğan tanıtım için tarih verdi, yerli otomobilin ilk görüntüleri servis edildi

Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak