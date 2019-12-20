Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yerli otomobilin ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz.' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli otomobilin ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli otomobilin ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli otomobilin ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz."
Son Dakika Son dakika: Erdoğan tanıtım için tarih verdi, yerli otomobilin ilk görüntüleri servis edildi Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak Savcı Sayan'ın Twitter'dan paylaştığı "Nusret'le protokol imzaladık" notlu fotoğraf gündem oldu Meclis'in 10. partisi Demokratik Bölgeler Partisi oldu