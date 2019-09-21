Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pikabı kullandı
Son Dakika Genel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pikabı kullandı

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pikabı kullandıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te BMC tarafından üretilen yerli pikabı inceleyerek şoför koltuğuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pikabı kullandı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te BMC tarafından üretilen yerli pikabı inceleyerek şoför koltuğuna geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını inceledi. Yetkililerden araca dair bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise direksiyon koltuğuna geçti. Araca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte binen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve firma yetkilileri de seyir halindeyken araca dair bilgiler aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun ilgi gösteren vatandaşları ise, araçtan selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pikabı kullandı

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haluk Levent, vereceği 2 konserin geliriyle Neslican Tay için anıt mezar yaptıracak
2 yıldır tamamlanamayan cadde, İmamoğlu'nun talimatıyla 1,5 ayda bitirildi BMC'nin yerli pikabını test eden Erdoğan ile yetkilinin diyaloğu güldürdü Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 19:47:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pikabı kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]