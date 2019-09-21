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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pikap aracını kullandı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te BMC tarafından üretilen yerli pikap aracını inceleyerek şoför koltuğuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pikap aracını kullandı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te BMC tarafından üretilen yerli pikap aracını inceleyerek şoför koltuğuna geçti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını inceledi. Yetkililerden araca dair bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise direksiyon koltuğuna geçti. Araca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte binen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve firma yetkilileri de seyir halindeyken araca dair bilgiler aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun ilgi gösteren vatandaşları ise araçtan selamladı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:19 Kaynak: İHA
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