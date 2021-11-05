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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (2)

05.11.2021 21:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnternette çocuklarımızın karşısına çıkabilecek alkol, sigara ve madde kullanımı, şiddeti, cinselliği ve her türlü sapkın görüntüyü, fikri, telkini engelleyebilmemiz gerçekten çok zor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnternette çocuklarımızın karşısına çıkabilecek alkol, sigara ve madde kullanımı, şiddeti, cinselliği ve her türlü sapkın görüntüyü, fikri, telkini engelleyebilmemiz gerçekten çok zor." dedi.

Erdoğan, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, günümüzde internete erişimin kolaylaşması ve sosyal medya platformlarının kontrolsüz bir şekilde yaygınlaşmasının eskiden beri bilinen bağımlılıklara yenilerini eklediğini söyledi.

Bilgisayardan cep telefonuna, oyun konsolundan televizyona kadar uzanan teknoloji tabanlı bu yeni bağımlılık türleriyle mücadelenin Yeşilay'ın sorumluluk alanına girdiğini dile getiren Erdoğan, bu konuda devletin ilgili birimleri ve Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşları yanında asıl olarak ailelere çok büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir dönemdeyiz ki artık 1 yaşından itibaren tüm çocukların cep telefonu, tablet, bilgisayar veya televizyon ekranı gibi elektronik cihazlar karşısında saatlerce hipnotize olmuş gibi kaldığını görebiliyoruz. Anne babalar kendilerine vakit ayırmak uğruna kolaycılığa kaçarak ve çoğu defa farkında olmadan çocuklarını bu tür elektronik cihazların ve oralarda muhatap oldukları içeriklerin bağımlısı yapabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Üstelik internet bağlantısı olan cihazlarda çocukların her türlü zararlı içeriğe muhatap olmasını kontrol edebilme imkanına da çoğunlukla sahip olunamadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnternette çocuklarımızın karşısına çıkabilecek alkol, sigara ve madde kullanımı, şiddeti, cinselliği ve her türlü sapkın görüntüyü, fikri, telkini engelleyebilmemiz gerçekten çok zor. Üstelik bu tür içerikler çocukların zihinlerinde bizim insanlarımızı uzak tutmak için gece gündüz çalıştığımız zararlı ürünlere meşruiyet de sağlıyor. Biz herkese 'Sigara kötüdür, alkol zararlıdır, kumar felakettir' diye telkin verirken internette veya televizyonda sürekli aynı ürünleri kullanan insanlarla karşılaşan körpe dimağlara bu mesajları nasıl ulaştırabiliriz? Daha kötüsü bu mecraların bir kısmı internet üzerinden çocuklarımıza ulaşıp onları her türlü istismara açık hale getiren kötü niyetli kişilere de fırsat veriyor."

"Anne babalar çocuklarını değil, çocuklar ebeveynlerini yönlendiriyor"

Erdoğan, büyüklerin artık çocuklarına "hayır" demeyi başaramadığını dile getirerek, "Kişilik kazandırmamız, şahsiyet vermemiz, onları yaşadıkları toplumda ve dünyada ihtiyaçları olan bilinç, bilgi, beceri ve değerlerle donatmamız gereken çocuklarımızda rolleri değişiyoruz. Anne, babalar çocuklarını değil, çocuklar ebeveynlerini yönlendiriyor. Evde iyi örnek olamadığımız, okuldaki gelişimini yakından takip etmediğimiz, kimlerle oturup kalktığını bilmediğimiz çocuklarımızı özgür kılmış olmayız. Sadece başıboş bırakmış, ihmal etmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanların hayatlarını karartan kötü alışkanlıkların izi sürüldüğünde hemen tamamının ucunun çocukluk ve gençlik dönemlerine çıktığının görüldüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Çocuklara değer vermek, onların görüşlerini önemsemek, aile içinde alınan kararlara katılımını sağlamak mutlaka gerekli ve önemlidir. Ama bu durum onları kendi değerlerimizle donatarak sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak hayata hazırlama sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz. Çocukların, özellikle değişimini fark etmeyen veya fark ettiği halde müdahalede bulunmayan anne babalar, onların yaşadıkları felaketlerin ortağıdır. Mesela alkol ve madde kullananların bu kötü alışkanlıklara kapılmalarında da kurtulmalarında da en çok anne babaların etkili olduğu bilinmektedir. Çocuklarımıza elbette güveneceğiz ama sözümüzle yaşantımızla telkinlerimizle duruşumuzla onlara rehberlik etmeyi, örnek olmayı, manevi değerlerimizle teşhis etmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Bunu sağladığımızda Yeşilay'ımızın işini de fevkalade azaltmış ve kolaylaştırmış oluruz. Aile kurumuna daha çok önem verme kararımızın gerisindeki sebeplerden biri de işte budur. İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte bunu başaracağız."

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Yeşilay bünyesinde her türlü bağımlılıkla mücadele yürütenlere teşekkür ederek, Allah'ın gayretlerini ve başarılarını arttırması temennisinde bulundu.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk tarafından Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) destek alan bağımlıların hikayelerinden oluşan "Renklerini Yeniden Kazananlar" kitabının ilk nüshası hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra YEDAM'ların ortak açılışını, 82 noktada, 81 il ve KKTC'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

Bu noktalara canlı bağlantı gerçekleştirilen törende Erdoğan, "İnşallah bu gece, Türkiye genelinde 7'den 70'e tüm gençlerimizin, yavrularımızın bağımlılıklarının inşallah sonu olur." diyerek, diğer katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün anısına katılımcılardan makasları saklamalarını istedi.

Programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak ile AK Partili bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay, Sigara, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (2) - Son Dakika
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