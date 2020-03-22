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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim."
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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