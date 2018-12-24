Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetimine, Garibine, Mağduruna, Mazlumuna Sahip Çıkmayan Devlet, Bizim...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetimine, garibine, mağduruna, mazlumuna sahip çıkmayan devlet, bizim gözümüzde devlet değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yetimine, garibine, mağduruna, mazlumuna sahip çıkmayan devlet, bizim gözümüzde devlet değildir. Aynı şekilde vatandaşını güven ve huzur içinde tutmayan, çalışması, üretmesi, refahını yükseltmesi için imkan sağlamayan devlet de bizim nazarımızda devlet değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:17 Kaynak: AA
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