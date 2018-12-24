Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetimine, Garibine, Mağduruna, Mazlumuna Sahip Çıkmayan Devlet, Bizim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetimine, Garibine, Mağduruna, Mazlumuna Sahip Çıkmayan Devlet, Bizim...

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetimine, garibine, mağduruna, mazlumuna sahip çıkmayan devlet, bizim gözümüzde devlet değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetimine, garibine, mağduruna, mazlumuna sahip çıkmayan devlet, bizim gözümüzde devlet değildir. Aynı şekilde vatandaşını güven ve huzur içinde tutmayan, çalışması, üretmesi, refahını yükseltmesi için imkan sağlamayan devlet de bizim nazarımızda devlet değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:17 Kaynak: AA

Huzur, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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