Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yetişmelerine bir nebze dahi olsa katkı sağladığımız her vatan evladı, bu... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetişmelerine bir nebze dahi olsa katkı sağladığımız her vatan evladı, bu...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetişmelerine bir nebze dahi olsa katkı sağladığımız her vatan evladı, bu topraklara ektiğimiz tohum, diktiğimiz fidanlar olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetişmelerine bir nebze dahi olsa katkı sağladığımız her vatan evladı, bu topraklara ektiğimiz tohum, diktiğimiz fidanlar olacaktır."
Son Dakika Mustafa Ataş, Erdoğan'ın "Gelir ben yıkarım" dediği ev için direniyor: Depreme dayanıklı Burhan Felek kimdir? Burhan Felek ne zaman vefat etti? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı