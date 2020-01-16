Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın hesabını milletimize vermek en başta gelen görevimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın hesabını milletimize vermek en başta gelen görevimizdir."

Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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