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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın hesabını milletimize vermek en başta gelen görevimizdir.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın hesabını milletimize vermek en başta gelen görevimizdir."
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