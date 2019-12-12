Cumhurbaşkanı Erdoğan, YİK toplantısına başkanlık etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, YİK toplantısına başkanlık etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YİK toplantısına başkanlık etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan ve 1,5 saat süren Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YİK toplantısına başkanlık etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan ve 1,5 saat süren Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sona erdi. - ANKARA

Yüksek İstişare Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:16 Kaynak: İHA
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