Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:04 Kaynak: AA
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