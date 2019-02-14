Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkım İttifakı, 31 Mart Seçimlerini Son 17 Yılın Hesaplaşması Olarak Görüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkım İttifakı, 31 Mart Seçimlerini Son 17 Yılın Hesaplaşması Olarak Görüyor

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:00 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı Ölçü Aletlerine Muayene ve Damgalama Yaptırmayana, 2 Bin 600 TL Para Cezası Kesilecek

AB Ülkelerinin Sanayi Üretimi, 2009 Finansal Krizinin Ardından En Büyük Düşüşünü Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:13:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkım İttifakı, 31 Mart Seçimlerini Son 17 Yılın Hesaplaşması Olarak Görüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]