Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkım İttifakı, 31 Mart Seçimlerini Son 17 Yılın Hesaplaşması Olarak Görüyor
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:00 Kaynak: Youtube
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