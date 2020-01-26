Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıkım ve yeniden inşada gecikemeyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yıkım ve yeniden inşada gecikemeyiz' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıkım ve yeniden inşada gecikemeyiz"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk etapta hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk etapta hasar tespit çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından yeniden inşa çalışmaları başlatılacak. Dün 5.1 şiddetinde artçıya bizzat şahit olduk. Yıkım ve yeniden inşada gecikemeyiz" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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