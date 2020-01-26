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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıkım ve yeniden inşada gecikemeyiz"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk etapta hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk etapta hasar tespit çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından yeniden inşa çalışmaları başlatılacak. Dün 5.1 şiddetinde artçıya bizzat şahit olduk. Yıkım ve yeniden inşada gecikemeyiz" dedi.
(İHA)
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