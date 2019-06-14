Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını) İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını) İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son...
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıldırım- İmamoğlu
canlı yayını) İstanbul
gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum."
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