Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını) İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını) İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini...

4 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını) İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıldırım- İmamoğlu canlı yayını) İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum."
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:40 Kaynak: AA
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