Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını) Ben yayını beğenmedim. 'Niye beğenmedin?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını) Ben yayını beğenmedim. 'Niye beğenmedin?
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıldırım- İmamoğlu
ortak yayını) Ben yayını beğenmedim. 'Niye beğenmedin?' derseniz, bir defa yayında objektif bir yönetim anlayışı yoktu. Yani burada dakikalardan soru soruş şekillerine varıncaya kadar ciddi bir tarafgirlik söz konusuydu."
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