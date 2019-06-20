Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını) Ben yayını beğenmedim. 'Niye beğenmedin?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını) Ben yayını beğenmedim. 'Niye beğenmedin?

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını) Ben yayını beğenmedim. 'Niye beğenmedin?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıldırım- İmamoğlu ortak yayını) Ben yayını beğenmedim. 'Niye beğenmedin?' derseniz, bir defa yayında objektif bir yönetim anlayışı yoktu. Yani burada dakikalardan soru soruş şekillerine varıncaya kadar ciddi bir tarafgirlik söz konusuydu."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:18 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu, Güncel
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