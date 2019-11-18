Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı ile görüştü

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:10 Kaynak: DHA
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