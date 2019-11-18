Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı ile görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı ile görüştü
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:10 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir" denildi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter paylaşımı: Sanat camiasına başsağlığı diliyorum İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkedeki benzin zammını fakirlere yardım etmek için yaptıklarını söyledi