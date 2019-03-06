Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın İlk 3 Ayında Çiftçilerimize, Üreticilerimize 8 Milyar 777 Milyon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın İlk 3 Ayında Çiftçilerimize, Üreticilerimize 8 Milyar 777 Milyon...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı Temel Karamollaoğlu'ndan İddialı Çıkış: Anketlerde Önde Çıkıyoruz

Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu Gençlerden Örnek Davranış! Çıplak Ayaklı Vatandaşı Bulup Bot Hediye Ettiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 14:07:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın İlk 3 Ayında Çiftçilerimize, Üreticilerimize 8 Milyar 777 Milyon...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]