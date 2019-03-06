Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın İlk 3 Ayında Çiftçilerimize, Üreticilerimize 8 Milyar 777 Milyon...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:58 Kaynak: AA
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