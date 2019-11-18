Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek çok tehditle yüzleşmemize rağmen dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli arttırmayı başardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek çok tehditle yüzleşmemize rağmen dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli arttırmayı başardık."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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