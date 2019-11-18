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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek çok tehditle yüzleşmemize rağmen dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli arttırmayı başardık.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek çok tehditle yüzleşmemize rağmen dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli arttırmayı başardık."
HDP önündeki ailelerin eylem yapması Arka Sokaklar'a konu oldu Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına terör estirdiği ortaya çıktı Erdoğan'dan olay yaratacak petrol çıkışı: Birileri paylaşım içinde, bizim önümüze de getirdiler Suriye'de devriye atan Türk askerlerine teröristler molotof kokteyl ile saldırdı