Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 2 Milyon Yolcu Kapasiteli Havalimanını Önümüzdeki Sene Hizmete...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 2 Milyon Yolcu Kapasiteli Havalimanını Önümüzdeki Sene Hizmete...

14 dakika önce

- Miting alanından görüntü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TOKAT - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- Miting alanından görüntü
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TOKAT - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.(3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:32 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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