Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye istihdam sağlayacak

29.03.2021 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye istihdam sağlayacak, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çinli firmanın Avcılar'da açtığı fabrika için düzenlediği törene gönderdiği mesajda, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği;

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çinli firmanın Avcılar'da açtığı fabrika için düzenlediği törene gönderdiği mesajda, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Çinli Xiaomi ve partneri Salcomp'un, 2000 kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak  Avcılar fabrikasının açılışı gerçekleştirildi.

"TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİ DOSTU YATIRIM İKLİMİNİN ÖNEMLİ PAYI BULUNUYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılışa yazılı mesaj gönderdi.Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: "Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, Xiaomi ve Salcomp ortaklığında kurulan üretim tesisinin şirketiniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün dünya devlerinin yatırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde, Türkiye'nin girişimci dostu yatırım ikliminin önemli payı bulunuyor. Ayrıca ülkemiz, dinamik ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara ulaşım imkanı, stratejik konumu ve yaygın teşvik sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunuyor. Yatırım ortamını daha da iyileştirmeye yönelik ekonomi reform paketimizin hayata geçmesi ve salgının etkilerinin hafiflemesiyle bu ivmenin giderek artacağına inanıyorum"

"ŞAHSIM VE MİLLETİM ADINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

"Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.  Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon Dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır. Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.Bu vesileyle, ülkemize yatırım yapan tüm firmaların Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini Türkiye'de kurma noktasındaki taleplerine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da açılışa video mesajla katıldı.

Fabrikanın açılışına, Xiaomi Ortadoğu Başkanı Ronnie Wang, Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang, Salcomp Kıdemli Başkan Yardımcısı Travel Xue, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Yurtdışı Faaliyetler Dairesi Başkanı Furkan Karayaka,  Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka, İstanbul Yatırım Ofisi Başkanı Nihat Narin, İstanbul Emniyet Müdürü  Zafer Aktaş, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da katıldı.

KARAKAYA: YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Yurtdışı Faaliyetler Dairesi Başkanı Furkan Karayaka yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak yerli ve yabancı yatırımcılara ülkemizde yapacakları yatırımlar için yol göstermeye, destek olmaya devam edeceğiz.  Bu yatırımın gerçekleşmesiyle 2 bin kişiye istihdam fırsatı sağlanacağının mutluluğu içerisindeyiz. İnanıyoruz ki 30 milyon dolarlık bu yatırım ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

"ULUSLARARASI ŞİRKETLERİ TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAK İÇİN DAVET EDİYORUM"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da "Mobil telefon kullanımında Avrupa'nın en ön sıralarında yer alan Türkiye'ye yatırım yapmasından dolayı Xiaomi'ye teşekkür ediyorum. Diğer uluslararası şirketleri de yatırım yapmak için davet ediyorum. Xiaomi'nin ilerleyen dönemlerde ARGE faaliyetlerini ülkemize taşıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

"ÜLKE OLARAK TEKNOLOJİ ALANINDA BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİBİZ"

Türkiye'nin teknoloji, coğrafi ve iş gücü alanında bir cazibe merkezi olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da  "Artık günümüzde telefonumuz olmadan yola çıkamıyoruz, işlerimizi yapmıyoruz. Bütün hayatımız teknoloji ile birleşmiş durumda. Ülkemiz genç nüfusu ile teknolojinin getirdiği yenilikleri en hızlı kullanan ülkeler arasında. Bizler ülke olarak teknoloji konusunda büyük bir potansiyele sahibiz. Sadece üç buçuk yıl içerisinde 23 katlık bir artış sağladık. Ülkemiz gerek teknoloji gerekse coğrafi olarak genç iş gücü açısından cazibe merkezi. Xiaomi'nin bu yatırımla ülkemize sadece yerli mobil cihaz üretim konusunda değil, aynı zamanda nitelik olarak da katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Açılış, katılımcıların fabrika turunun ardından sona erdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye istihdam sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye istihdam sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye istihdam sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye istihdam sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye istihdam sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye istihdam sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye istihdam sağlayacak

Recep Tayyip Erdoğan, İstihdam, Avcılar, Fabrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika


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