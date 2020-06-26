CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YKS ÖNCESİ GENÇLERLE BULUŞTU (1) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YKS ÖNCESİ GENÇLERLE BULUŞTU (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS öncesi video konferans yöntemiyle gençlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS öncesi video konferans yöntemiyle gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtlarken, "Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. Sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürüttük. (YKS) Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Sınav tarihi 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi." dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:52 Kaynak: DHA
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