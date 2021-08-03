Cumhurbaşkanı Erdoğan: YKS tercih tarihi 20 Ağustos'a uzatıldı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihinin 20 Ağustos'a uzatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5- 13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23.59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.