Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Başkanı Saraç'ı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Başkanı Saraç'ı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 07:43 Kaynak: AA
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