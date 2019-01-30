Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönettiği İlçedeki Her Bir Hanenin Eksiğini Gediğini, İhtiyacını,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönettiği İlçedeki Her Bir Hanenin Eksiğini Gediğini, İhtiyacını,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönettiği ilçedeki her bir hanenin eksiğini gediğini, ihtiyacını, sıkıntısını, derdini bilmeyen kaymakam, bizim gözümüzde görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönettiği ilçedeki her bir hanenin eksiğini gediğini, ihtiyacını, sıkıntısını, derdini bilmeyen kaymakam, bizim gözümüzde görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir. Bu, kaymakam için böyle, vali yardımcısı için böyle, valiler için de böyle."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:57 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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