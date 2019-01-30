Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönettiği İlçedeki Her Bir Hanenin Eksiğini Gediğini, İhtiyacını,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönettiği ilçedeki her bir hanenin eksiğini gediğini, ihtiyacını, sıkıntısını, derdini bilmeyen kaymakam, bizim gözümüzde görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönettiği ilçedeki her bir hanenin eksiğini gediğini, ihtiyacını, sıkıntısını, derdini bilmeyen kaymakam, bizim gözümüzde görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir. Bu, kaymakam için böyle, vali yardımcısı için böyle, valiler için de böyle."

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