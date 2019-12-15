Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'YPG-PYD, bunların Kürt olarak ifade edilmesi bana göre Kürtlere... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG-PYD, bunların Kürt olarak ifade edilmesi bana göre Kürtlere...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG-PYD, bunların Kürt olarak ifade edilmesi bana göre Kürtlere saygısızlıktır.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG-PYD, bunların Kürt olarak ifade edilmesi bana göre Kürtlere saygısızlıktır."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapatılması gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır Erdoğan'dan muhalefete erken seçim mesajı: Seçim 2023 Haziran'dır, buradan sapmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız