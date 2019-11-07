Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: ""YPG/PYD, DEAŞ, PKK, bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''YPG/PYD, DEAŞ, PKK, bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ""YPG/PYD, DEAŞ, PKK, bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu. (4)

Erdoğan: "YPG/PYD, DEAŞ, PKK, bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120 saat içinde bize verenler, şu anda bunu gerçekleştirmiş değil."

Erdoğan: "Şu anda teröristler, Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor. Bu sabah 11 şehit var. Tabii karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG/PYD, DEAŞ, PKK, bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120...

Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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