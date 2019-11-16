Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar teröristtir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar teröristtir."

Recep Tayyip Erdoğan, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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