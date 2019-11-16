Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:45 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar teröristtir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal teröristlerle beraber yürüdü. PKK ile beraber yürüdü, PKK'nın destekleriyle beraber yürüdü ve bu gerçekler belgelerle, filmlerle her şeyiyle elimizde."
75 yaşındaki Nebahat Çehre, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği terör saldırısını yaşayan mahalle sakinleri konuştu Meryem Uzerli'nin son hali eleştiri yağmuruna tutuldu: Ne yaptın kendine böyle? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun