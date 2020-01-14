Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Sadi Güven'i kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Sadi Güven'i kabul etti
39 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'i kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:36 Kaynak: AA
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