Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün...

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada."
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:14 Kaynak: AA
İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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