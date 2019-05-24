Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:14 Kaynak: AA
: "YSK'nin tespitlerine göre İstanbul
'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada."
Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada
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