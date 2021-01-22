Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek faize kesinlikle karşıyım" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek faize kesinlikle karşıyım"

22.01.2021 21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek faize kesinlikle karşı olduğunu belirterek "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek faize kesinlikle karşı olduğunu belirterek "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. Korona virüs salgının iş dünyasına yeni fırsatlar sunduğunu belirten Erdoğan, "Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor. Salgın döneminde, güçlü sağlık altyapısının yanı sıra üretimin araştırma geliştirme, ihracatın ticarette pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini gördük." dedi.

"2020 YILINDA KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 20 ARTTI"

Kurulan şirket sayısının yüzde 20 arttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır. Türk firmaları kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve güvenilir oluşlarıyla rakiplerine adeta fark atıyor. Ülkemizin küresel ihracattaki payı geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim verileri itibarıyla ilk defa yüzde 1'i aşarak yüzde 1,03 seviyesine çıktı. 2020 yılında kurulan şirket sayısı, salgına rağmen yüzde 20 artarak 101 bin 318'e ulaştı. Türkiye'ye güvenen yatırımcılar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir. Ekonomide bu sene temel hedeflerimizden birisi fiyat istikrarını sağlamak olacaktır." diye konuştu.

"YÜKSEK FAİZE KESİNLİKLE KARŞIYIM"

Yüksek faize karşı olduğunu ve Türkiye'nin yüksek faizle kalkınamayacağını ifade eden Erdoğan, "Yüksek faize kesinlikle karşıyım. Yatırımcıların mesajları önem taşıyor. Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim. Ekonomide temin edeceğimiz güven ve istikrar sayesinde üzerimizdeki büyük faiz yükünden de önemli ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum. Sağlık harcamalarındaki ilave artışlar sebebiyle bütçeye gelen bu ilave yüklere rağmen mali disiplinden taviz vermemekte kararlıyız. 2021 yılı için bütçe açığını milli gelirin yüzde 3,5'i seviyesinde tutmayı yeni hedef olarak belirledik." dedi.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMAMIZI GÜNCELLEME ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmamızı güncelleme çalışmalarımız sürüyor. Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti. Ekonomimizin uzun dönemli sürdürülebilir ve kaliteli bir büyüme yapısına kavuşmasını amaçlıyoruz. (Ekonomik büyüme) Yeni hamlelerle Türkiye'yi değişen küresel değer zincirinin önemli bir oyuncusu haline getireceğiz. Bizim arkadaşlar kızıyor biliyorum ama kusura bakmasınlar eğer ben bu ülkenin başkanıysam, cumhurbaşkanıysam, bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben yüksek faizle ülkenin kalkınacağına inanmıyorum." şeklinde konuştu.

"YAKINDA KAPSAMLI REFORM PAKETİMİZİ KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Erdoğan, konuşmasının sonunda, "Reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Yakında kapsamlı reform paketimizi kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan Yüksek, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüksek faize kesinlikle karşıyım' - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli "Cumhurbaşkanı'na Hakaret"ten tutuklandı Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'e olay gönderme Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net faiz mesajı: Yüksek faize kesinlikle karşıyım Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı Şarkıcı Tarık Mengüç'ün acı günü! Babasını kaybetti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi
Fenerbahçe, lig lideri CSKA Moskova'yı deplasmanda 89-83 yendi Fenerbahçe, lig lideri CSKA Moskova'yı deplasmanda 89-83 yendi         
22:08
"Sipariş tutuklama" tartışmasına Numan Kurtulmuş noktayı koydu: İki bakanımız arasında tartışma yok, siyasi magazin olayı oldu         
21:23
Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi ile sarmaş dolaş sürat teknesi kullandı Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi ile sarmaş dolaş sürat teknesi kullandı         
20:57
İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü         
20:40
Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü         
19:21
Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
17:55
ABD siber dolandırıcılık skandalıyla sarsıldı! Yatak odasını röntgenlediği müşterilerin cinsel içerikli videolarını kaydetti ABD siber dolandırıcılık skandalıyla sarsıldı! Yatak odasını röntgenlediği müşterilerin cinsel içerikli videolarını kaydetti         
17:39
Tokat'ta 10 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış hali görüldü Tokat'ta 10 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış hali görüldü         
15:49
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz         
12:55
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 22:15:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek faize kesinlikle karşıyım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei