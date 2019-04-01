Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek Seçim Kurulu Neticeleri Açıklayacak.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek Seçim Kurulu neticeleri açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yüksek Seçim Kurulu
neticeleri açıklayacak. Açıkladığı zaman veya açıklayacağı ana kadar itirazlarımız varsa, bu itirazlarımızı yapacağız, nerede olursa olsun. Netice alırız veya almayız, önemli değil."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: AA
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