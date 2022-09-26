Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde! Yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme yardımı 60 liraya yükseldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde! Yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme yardımı 60 liraya yükseldi

26.09.2022 17:36

Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek öğrenim yurtlarında kalan öğrencilerin beslenme yardımının 25 liradan 60 liraya çıkarıldığı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu. Toplantının satır başlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite yurtlarında kalan öğrencilere müjdeyi duyurdu.

BESLENME YARDIMI 25 LİRADAN 60 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğrenim yurtlarımızda öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya, böylece aylık 1800 liraya yükseltiyoruz" sözleriyle müjdeli haberi açıkladı. Böylece KYK yurtlarında kalan öğrencilerin günlük beslenme yardımı 25 TL yerine 60 TL olarak belirlendi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde! Yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme yardımı 60 liraya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde! Yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme yardımı 60 liraya yükseldi - Son Dakika
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