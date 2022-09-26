Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu. Toplantının satır başlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite yurtlarında kalan öğrencilere müjdeyi duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğrenim yurtlarımızda öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya, böylece aylık 1800 liraya yükseltiyoruz" sözleriyle müjdeli haberi açıkladı. Böylece KYK yurtlarında kalan öğrencilerin günlük beslenme yardımı 25 TL yerine 60 TL olarak belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde! Yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme yardımı 60 liraya yükseldi - Son Dakika