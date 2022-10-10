Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı

Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı salona girişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
Türk müziği dinletisi
Tören ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
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