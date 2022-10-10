Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı

Tören ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Mustafa Adıgüzel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Muhafazakar Devrimci' Tepkisi: 'Her İki Kavram da Erdoğan'a Çok Uzak Kavramlar.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

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