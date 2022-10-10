Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı

10.10.2022 14:28

Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı salona girişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Türk müziği dinletisi Tören ile ilgili hazırlanan...

Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı salona girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

Türk müziği dinletisi

Tören ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika

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