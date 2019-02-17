Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova-Emretepe Karakolunda Görevli Rıdvan Aydın ile Telefon Görüşmesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova-Emretepe Karakolunda Görevli Rıdvan Aydın ile Telefon Görüşmesi...

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova-Emretepe Karakolunda görevli Rıdvan Aydın ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan İlçe Kadın Kolları yönetiminde görevli bir kadının Hakkari'de görev yapan polis memuru eşiyle telefonda görüştüBALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova-Emretepe Karakolunda Görevli Rıdvan Aydın ile Telefon Görüşmesi..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova-Emretepe Karakolunda görevli Rıdvan Aydın ile telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlçe Kadın Kolları yönetiminde görevli bir kadının Hakkari'de görev yapan polis memuru eşiyle telefonda görüştü

BALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'den ayrılmadan önce havaalanı yol güzergahındaki AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığına uğradı. Burada partililerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partili kadınların ricasını da kırmayarak onlarla birlikte çay içti.
AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen partililerin çağrısı üzerine parti binasına giden Erdoğan burada partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Partililerle yerel seçim konusunda sohbet eden Recep Tayyip Erdoğan, İlçe Kadın Kolları yönetiminde görevli bir kadının Hakkari Yüksekova-Emretepe Karakolunda görevli eşiyle telefonda görüştü. Erdoğan telefon görüşmesinin ardından çay içerek parti binasından ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:05 Kaynak: İHA

Rıdvan Aydın, Yüksekova, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefet Partilerine: Bunlar 4'lü Çete

Galatasaray, Deplasmanda Kasımpaşa'ya Fark Attı: 4-1 CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Cenaze' Yanıtı: 1,5 Saat Beklettin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 00:03:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova-Emretepe Karakolunda Görevli Rıdvan Aydın ile Telefon Görüşmesi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]