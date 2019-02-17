Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova-Emretepe Karakolunda Görevli Rıdvan Aydın ile Telefon Görüşmesi...
58 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova-Emretepe Karakolunda görevli Rıdvan Aydın ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan İlçe Kadın Kolları yönetiminde görevli bir kadının Hakkari'de görev yapan polis memuru eşiyle telefonda görüştüBALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Yüksekova-Emretepe Karakolunda görevli Rıdvan Aydın
ile telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlçe Kadın Kolları yönetiminde görevli bir kadının Hakkari
'de görev yapan polis memuru eşiyle telefonda görüştü
BALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir
'den ayrılmadan önce havaalanı yol güzergahındaki AK Parti Altıeylül
İlçe Başkanlığına uğradı. Burada partililerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
partili kadınların ricasını da kırmayarak onlarla birlikte çay içti.
AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı bekleyen partililerin çağrısı üzerine parti binasına giden Erdoğan burada partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Partililerle yerel seçim konusunda sohbet eden Recep Tayyip
Erdoğan, İlçe Kadın Kolları yönetiminde görevli bir kadının Hakkari Yüksekova-Emretepe Karakolunda görevli eşiyle telefonda görüştü. Erdoğan telefon görüşmesinin ardından çay içerek parti binasından ayrıldı.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:05 Kaynak: İHA
Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefet Partilerine: Bunlar 4'lü Çete
Galatasaray, Deplasmanda Kasımpaşa'ya Fark Attı: 4-1
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Cenaze' Yanıtı: 1,5 Saat Beklettin