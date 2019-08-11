Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksekova Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'ndeki askerlerin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksekova Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'ndeki askerlerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksekova Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'ndeki askerlerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:52 Kaynak: İHA
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