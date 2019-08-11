Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksekova Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'ndeki askerlerin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksekova Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'ndeki askerlerin...

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksekova Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'ndeki askerlerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksekova Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'ndeki askerlerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti
Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:52 Kaynak: İHA
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