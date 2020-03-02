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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yumruk gibi bir arada olduğumuz, duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yumruk gibi bir arada olduğumuz, duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece bu ülkenin sırtını yere getirebilecek güç yok"
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yumruk gibi bir arada olduğumuz, duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece bu ülkenin sırtını yere getirebilecek güç yok"
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