Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yumruk gibi bir arada olduğumuz, duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yumruk gibi bir arada olduğumuz, duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yumruk gibi bir arada olduğumuz, duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yumruk gibi bir arada olduğumuz, duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece bu ülkenin sırtını yere getirebilecek güç yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yumruk gibi bir arada olduğumuz, duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece bu ülkenin sırtını yere getirebilecek güç yok"

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti
1 tonluk tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor Erdoğan ve Tatlıses'le el ele poz veren Şivan Perwer: Pişman değilim Erdoğan, rejimin kayıplarını tek tek sıralayıp uyardı: Çekilmezlerse omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 19:34:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yumruk gibi bir arada olduğumuz, duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]