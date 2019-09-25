Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis ile görüştü
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis ile görüştü

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis ile görüştüNEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis ile görüştü

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:04 Kaynak: İHA
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