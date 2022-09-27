Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Yunanistan 'a) Amerika'dan, Avrupa'dan gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız, başka bir işe yaramaz."

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

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