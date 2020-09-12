Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'a) Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin, hepten yalnız... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Aile fotoğrafı çekimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katıldı. (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Yunanistan'a) Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin, hepten yalnız kalırsınız."
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 16:30 - Kaynak: AA
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