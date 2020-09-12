Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Yunanistan 'a) Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin, hepten yalnız kalırsınız."

Aile fotoğrafı çekimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katıldı. (6)

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'a) Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin, hepten yalnız... - Son Dakika

Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik ama kulübü transfere izin vermedi

Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı