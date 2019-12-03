Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan adım atabilir, bizim de adım atma hakkımız saklıdır, gereğini yaparız." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kasım ayındaki son ankete göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var