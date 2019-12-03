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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan adım atabilir, bizim de adım atma hakkımız saklıdır, gereğini...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan adım atabilir, bizim de adım atma hakkımız saklıdır, gereğini yaparız."
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:37 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan adım atabilir, bizim de adım atma hakkımız saklıdır, gereğini yaparız." - ANKARA
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