Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan Başbakanı kendince bir şeyler söylüyor, ne söylerse söylesin.
37 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan Başbakanı kendince bir şeyler söylüyor, ne söylerse söylesin.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:06 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan
Başbakanı kendince bir şeyler söylüyor, ne söylerse söylesin. Bizim orada haklarımız var. Aynı şekilde haklarımızı koruma adına sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Gerekli önemler alındı"
-"Terörist başının kamuoyuna yaptığı açıklamalar; örgüt içinde politikada ve bölge politikasında ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıktığının işaretleridir. DEAŞ'ı diriltmeye yönelik oyunları bozuyoruz"
-" Doğu Akdeniz
'de bölgede attığımız adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu havzadaki petrol doğalgaz arama faaliyetleri konusunda Türkiye
'nin ve Kıbrıs
Türklerinin haklarını yok sayan girişimlere asla izin vermeyeceğiz"
-"Geçmişte bizim böyle sondaj, arama-tarama gemilerimiz yoktu. Ancak kiralama sistemiyle dünyadan bulabilirsen kiralayacaksın, gelip bu çalışmayı yürüteceksin. Ama şimdi hem arama hem sondaj gemileri olmak üzere 4 tane bu gemilere sahip olduk. Bu gemilerimizle birlikte biz Doğu Akdeniz'de bu çalışmaları sürdürmeye başladık"
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