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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili görüşmelerinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Hükümet, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:20 Kaynak: İHA
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