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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
6 saat önce
Görüşmeden detaylar LONDRA (AA)Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi temasları kapsamında, zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:31 Kaynak: AA
Görüşmeden detaylar LONDRA (AA) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi temasları kapsamında, zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.
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