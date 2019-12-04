Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

6 saat önce

Görüşmeden detaylar LONDRA (AA)Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi temasları kapsamında, zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

Görüşmeden detaylar LONDRA (AA) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi temasları kapsamında, zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:31 Kaynak: AA
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