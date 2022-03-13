Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek

13.03.2022 10:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulünde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulünde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre bugün gerçekleşecek kabulde, ikili ilişkilere dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

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GÜNDEM / 13 Mart 2022 GÜNDEM / 13 Mart 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mart 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mart 2022

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek - Son Dakika
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